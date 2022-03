Fête de la Saint médard Calès Calès Catégories d’évènement: Calès

Dordogne

Fête de la Saint médard Calès, 11 juin 2022, Calès. Fête de la Saint médard Le Boug Ecole Calès

2022-06-11 – 2022-06-11 Le Boug Ecole

Calès Dordogne Calès Fête de la Saint Médard avec pétanque l’après-midi devant l’école à partir de 14h00 suivie d’une randonnée gourmande le soir. 2/3 km par étape, inscriptions à 18h00 dans la cour de l’école avec apéritif puis trois arrêts : soupe, grillage, café et dessert à l’arrivée. Fête de la Saint Médard avec pétanque l’après-midi devant l’école à partir de 14h00 suivie d’une randonnée gourmande le soir. 2/3 km par étape, inscriptions à 18h00 dans la cour de l’école avec apéritif puis trois arrêts : soupe, grillage, café et dessert à l’arrivée. Fête de la Saint Médard avec pétanque l’après-midi devant l’école à partir de 14h00 suivie d’une randonnée gourmande le soir. 2/3 km par étape, inscriptions à 18h00 dans la cour de l’école avec apéritif puis trois arrêts : soupe, grillage, café et dessert à l’arrivée. Comite des fêtes

Le Boug Ecole Calès

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calès, Dordogne Autres Lieu Calès Adresse Le Boug Ecole Ville Calès lieuville Le Boug Ecole Calès Departement Dordogne

Calès Calès Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cales/

Fête de la Saint médard Calès 2022-06-11 was last modified: by Fête de la Saint médard Calès Calès 11 juin 2022 Calès Dordogne

Calès Dordogne