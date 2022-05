Fête de la Saint-Médard Burgnac Burgnac Catégories d’évènement: Burgnac

Burgnac Haute-Vienne Burgnac Dans le bourg.

Réservation pour les lotos: 06 84 01 67 23

Réservation pour le repas: 05 55 70 28 55

Réservation pour le vide-greniers: 05 55 58 24 03

Tarif repas: 13€ par personne.

Tarif emplacement vide-greniers: 2,50€ le mL Fête patronale de la Saint-Médard organisée par les associations de la commune.

Deux lotos animés par Cécile auront lieu le samedi 4 juin: le premier, le loto/pizza à 18h, et le deuxième à 21h avec 13 parties dont des parties spéciales à 1€ le carton, 3 lots surprise et une bourriche 30 lots.

Journée festive dimanche 5 juin avec au programme:

– un vide-greniers

– un petit marché fermier

– une randonnée de 6 ou 9 km à 10h

– un vin d’honneur offert à 12h

– un repas à 12h30

– un concours de pétanque à 14h en doublettes et ouvert à tous

– un concours de vélos fleuris à 16h

