FETE DE LA SAINT MEDARD AU FORT FERMIER A MONTLANDON Haute-Amance, samedi 8 juin 2024.

Tout public

Lancement de la saison culturelle et toujours maraichère au Fort Fermier avec la Fête de la Saint-Médard.

à partir de 9h et toute la journée…

Marché de producteurs et d’artisans du Sud Haut-Marnais,

jeux et activités, restauration et buvette.

Concerts à 19h: Kalkanos (reggae musette), Val & Jean (Musique française festive)

Ceux d’la Mouff (Rock latino festif), DJ SET .

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-08

D51, rue de Langres

Haute-Amance 52600 Haute-Marne Grand Est lefortfermier@outlook.fr

