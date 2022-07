FÊTE DE LA SAINT MAURICE Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2022-09-16 – 2022-09-18

La Fête de la Saint Maurice revient cette année pour un rendez-vous festif et artisanal ! De nombreuses animations vous attendent pour amuser les petits comme les grands. Vendredi soir : ouverture des festivités avec le carnaval des enfants. Samedi : randonnée, bourse d'échanges, animation musicale, et les traditionnelles moules-frites de la Saint-Maurice Dimanche : baptêmes d'hélicoptère 60€ sur place et 45€ en réservation. La célèbre fête foraine sera aussi présente tout le week end. Participez à la Fête de la Saint Maurice à Montfaucon-Montigné ! contact@cdfoire.fr http://www.cdfoire.fr/

