Blanquefort-sur-Briolance Lot-et-Garonne Blanquefort-sur-Briolance Venez assister à la Fête de Saint-Martin organisée par la Confrérie des Perpétaires sur la place du village.

Au programme :

18h30 : donnez votre citrouille ou dessin décoré sur le thème de la Saint-Martin.

19h : venez déguisés (enfants et parents) pour les animations, la distribution des bonbons et le concours de citrouilles/dessins.

