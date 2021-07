Solliès-Ville Solliès-Ville Solliès-Ville, Var Fête de la Saint Loup Solliès-Ville Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

Var

Fête de la Saint Loup Solliès-Ville, 22 août 2021-22 août 2021, Solliès-Ville. Fête de la Saint Loup

du dimanche 22 août au lundi 23 août à Solliès-Ville

**Fête de la Saint Loup** **Du 22 août au 23 août 2021** **Concours de boules** **Dimanche 22 août 2021 :** **Grand aïoli traditionnel- 20e adultes et 10e pour les enfants** **Animations : Confrérie de l’aïoli, danses provençales et ambiance musicale.** **suivi du concours de boules sur la place du village** place Jean Aicard- 12h Apportez vos couverts ! **Lundi 23 août 2021** place Jean Aicard-19h **Soirée « pâtes »- 16e adultes et 10e pour les enfants** Suivi d’un spectacle cabaret et Dj Organisé par Soulèu Fêtes et Traditions Apportez vos couverts ! Points de vente : Le Tournebride, l’Olivier , Bar-tabac du Logis-Neuf Contact : 07.77.76.77.78

Sur inscription

Aïoli-soirée pâtes-concours de boules-concerts… Solliès-Ville Solliès-Ville Solliès-Ville Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T11:00:00 2021-08-22T16:00:00;2021-08-23T19:00:00 2021-08-23T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Solliès-Ville, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Solliès-Ville Adresse Solliès-Ville Ville Solliès-Ville lieuville Solliès-Ville Solliès-Ville