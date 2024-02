Fête de la Saint-Loup Meunet-sur-Vatan, samedi 31 août 2024.

Fête de la Saint-Loup Meunet-sur-Vatan Indre

Dimanche

Découvrez le marché gourmand avec vente et exposition de produits locaux, créateurs et artisans ainsi qu’une brocante toute la journée.

Buvette et restauration sur place et animation champêtre tout au long du week-end. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 10:00:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

Meunet-sur-Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Fête de la Saint-Loup Meunet-sur-Vatan a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Champs d’Amour