Fête de la Saint-Louis Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Plan-de-Cuques

Fête de la Saint-Louis Plan-de-Cuques, 19 août 2022, Plan-de-Cuques. Fête de la Saint-Louis

Centre ville Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône

2022-08-19 – 2022-08-23 Plan-de-Cuques

Bouches-du-Rhône Plan-de-Cuques Vendredi 19 Août :

21h30 : Concert de variétés Gérard Lenorman avec l’Orchestre de Richard Gardet aux Arènes. Gratuit.



Samedi 20 Août :

10h à 12h : Jeux enfantins (Place Frédéric Mistral).

16h : Concours de boules par équipes choisies.

18h : Défilé « Eté 44 » avec Jeep Memory et la Fanfare Avenir l’Islois.

18h30 : Dépôt de gerbe commémoration de la libération de Plan d’Orgon.

21h : Orchestre Almeras.



Dimanche 21 Août:

9h30 : Petit-déjeuner offert par le Comité des fêtes aux Arènes Albert Laty avec la Pena La Provençale.

11h : Concours d’Abrivado et festival de bandido. Manades des Alpilles, Lescot, du Levant, les Orgonens, Grimaud, Aubanel.

16h : Concours de boules par équipes mixtes ouvert à tous.

16h30 : Concours de manade 3ème journée Trophée Saint-Louis aux Arènes Albert Laty.

21h : Bal avec DJ Bubu (Place des Arènes).



Lundi 22 Août :

9h : Concours de belotes contrée adulte.

9h : Concours de boules enfantin de 6 à 14 ans, Place Frédéric Mistral.

16h : Concours de boules à la mêlée.

16h30 : Courses de Ligue PACA aux Arènes Albert Laty.

21h : Bal, Place des Arènes avec DJ Fred.



Mardi 23 Août :

13h : Aïoli, Place des Maraîchers. Sur réservation en mairie. Animation La Pena de Los Caballieros.

16h30 : Finale du Trophée de la Saint-Louis. Concours de Manades aux Arènes Albert Laty.

21h30 : Retraite aux flambeaux au départ du Centre Paul Faraud.

22h : Feu d’artifice sur l’Esplanade de la Gare. Bal avec orchestre de Richard Gardet (Place des Arènes). Fête de la Saint-Louis à Plan d’Orgon. +33 4 90 73 26 00 Vendredi 19 Août :

21h30 : Concert de variétés Gérard Lenorman avec l’Orchestre de Richard Gardet aux Arènes. Gratuit.



Samedi 20 Août :

10h à 12h : Jeux enfantins (Place Frédéric Mistral).

16h : Concours de boules par équipes choisies.

18h : Défilé « Eté 44 » avec Jeep Memory et la Fanfare Avenir l’Islois.

18h30 : Dépôt de gerbe commémoration de la libération de Plan d’Orgon.

21h : Orchestre Almeras.



Dimanche 21 Août:

9h30 : Petit-déjeuner offert par le Comité des fêtes aux Arènes Albert Laty avec la Pena La Provençale.

11h : Concours d’Abrivado et festival de bandido. Manades des Alpilles, Lescot, du Levant, les Orgonens, Grimaud, Aubanel.

16h : Concours de boules par équipes mixtes ouvert à tous.

16h30 : Concours de manade 3ème journée Trophée Saint-Louis aux Arènes Albert Laty.

21h : Bal avec DJ Bubu (Place des Arènes).



Lundi 22 Août :

9h : Concours de belotes contrée adulte.

9h : Concours de boules enfantin de 6 à 14 ans, Place Frédéric Mistral.

16h : Concours de boules à la mêlée.

16h30 : Courses de Ligue PACA aux Arènes Albert Laty.

21h : Bal, Place des Arènes avec DJ Fred.



Mardi 23 Août :

13h : Aïoli, Place des Maraîchers. Sur réservation en mairie. Animation La Pena de Los Caballieros.

16h30 : Finale du Trophée de la Saint-Louis. Concours de Manades aux Arènes Albert Laty.

21h30 : Retraite aux flambeaux au départ du Centre Paul Faraud.

22h : Feu d’artifice sur l’Esplanade de la Gare. Bal avec orchestre de Richard Gardet (Place des Arènes). Plan-de-Cuques

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Plan-de-Cuques Other Lieu Plan-de-Cuques Adresse Centre ville Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône Ville Plan-de-Cuques lieuville Plan-de-Cuques Departement Bouches-du-Rhône

Fête de la Saint-Louis Plan-de-Cuques 2022-08-19 was last modified: by Fête de la Saint-Louis Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques 19 août 2022 Centre ville Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône

Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône