Cheffes, Maine-et-Loire FÊTE DE LA SAINT-LOUIS

Maine-et-Loire

FÊTE DE LA SAINT-LOUIS 2021-10-02 – 2021-10-03

Dans l'ancienne école privée, exposition de photos et de vidéos. Démonstration de fabrication de chars. Animation musicale, buvette, brochettes. Retraite aux flambeaux et feu d'artifice samedi à 21 h. Retour de la traditionnelle Fête de la Saint-Louis de Cheffes mairie@cheffes.fr +33 2 41 42 61 41

