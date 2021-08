Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire FÊTE DE LA SAINT-LOUIS À GÉE Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

Maine-et-Loire

FÊTE DE LA SAINT-LOUIS À GÉE Beaufort-en-Anjou, 28 août 2021, Beaufort-en-Anjou. FÊTE DE LA SAINT-LOUIS À GÉE 2021-08-28 – 2021-08-28

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Beaufort-en-Anjou Week-end médiéval, avec au programme : artisans, jeux pour enfants, spectacles équestres, campements, troubadours, danseuses, spectacle pyrotechnique.

Taverne et buvette sur place. Dîner animé sur réservation. Fête de la St-Louis à Gée Week-end médiéval, avec au programme : artisans, jeux pour enfants, spectacles équestres, campements, troubadours, danseuses, spectacle pyrotechnique.

Taverne et buvette sur place. Dîner animé sur réservation. dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaufort-en-Anjou Adresse Ville Beaufort-en-Anjou lieuville 47.45763#-0.23018