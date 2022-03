Fête de la Saint Laurent Saint-Ouen-du-Breuil Saint-Ouen-du-Breuil Catégories d’évènement: Saint-Ouen-du-Breuil

Saint-Ouen-du-Breuil Seine-Maritime Saint-Ouen-du-Breuil Venez fêter la Saint-Laurent à Saint-Ouen-Du-Breuil !

Pour l’occasion rendez-vous sur le stade : foire à tout (le dimanche), fête foraine, feu d’artifice (le samedi soir avec retraite aux flambeaux vous attendent ! Repas champêtre sur réservation le samedi soir à 19h ! Foire à tout : 3€ le mètre linéaire sans réservation préalable. Installation possible dès 6h du matin Venez fêter la Saint-Laurent à Saint-Ouen-Du-Breuil !

