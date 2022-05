FÊTE DE LA SAINT LAURENT

FÊTE DE LA SAINT LAURENT, 7 août 2022, . FÊTE DE LA SAINT LAURENT

2022-08-07 – 2022-08-07 Fête de la Saint-Laurent organisé par le Club de rugby : concoures de pétanque, musique, buvette et petite restauration Fête de la Saint-Laurent organisé par le Club de rugby +33 6 30 06 77 50 Fête de la Saint-Laurent organisé par le Club de rugby : concoures de pétanque, musique, buvette et petite restauration dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville