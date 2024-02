Fête de la Saint-Joseph Barbentane, dimanche 17 mars 2024.

Fête de la Saint-Joseph Barbentane Bouches-du-Rhône

Fête de la Saint-Joseph de Barbentane.

9h : Foire artisanale et foire aux Ane. Pour les enfants,, mini ferme pédagogique et manège.

11h : Défilé de la charrette des Anes de Provence avec Li Camin de Prouvenço de Velleron et La Carreto dis Ase de Sant Roumié de Prouvenço. Avec les groupes folkloriques Bandura avec Théo Pastor. Le Moulin de Bretoule, La Masseto Prouvençalo, Li Dansaire dou Grand Cavaou de Fos-sur-Mer, Les Amis de Saint-Jean Les Écuries du Petit Claux, L’Étrier Aramonais, l’Amicale Équestre de la Montagnette et la Suite de Tartarin.

12h : Pot de l’Amitié, offert à la Salle des Fêtes.

13h : Repas à la Salle des Fêtes. Menu : apéritif, moules frites, fromage, dessert. Réservation aux Pieds Tanqués.

16h30 : Spectacle gratuit avec Les Amis de Saint-Joseph. Election du Maire de Saint-Jospeh avec l’association Campo Flamenco et Rock Alpilles.



L’association Les Amis de Saint-Joseph vous attendent nombreux sur la Place du Marché pour célébrer la Saint Joseph.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Place du Marché

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Fête de la Saint-Joseph Barbentane a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence