2022-06-25 07:00:00 – 2022-06-26 00:00:00

Fête de la Saint-Jean – vide greniers – bal
La Puisaye
2022-06-25 07:00:00 – 2022-06-26 00:00:00

Pour cette journée animée par un vide-greniers, un concours de pétanque et bien d'autres animations du village, la commune vous propose aussi des grillades, un bal et un feu d'artifice (23h). N'hésitez pas à venir vous amuser entre amis ou en famille. Soirée à ne pas manquer…

