FETE DE LA SAINT JEAN Pornic, 25 juin 2022, Pornic.

2022-06-25 18:00:00 – 2022-06-25 01:00:00 Place du Château Parking

Pornic Loire-Atlantique Restauration à partir de 18h30.

Jambon-mogettes 9€ Le comité des fêtes de Sainte-Marie-sur-Mer organise cette fête/soirée avec bal et restauration, et dès le matin un grand vide-grenier!

Place du Château Parking Pornic

