Fête de la Saint-Jean Orgon

2022-06-24 – 2022-06-24

Orgon 13660

A partir de 19h00 : Feu de la Saint-Jean place de la Liberté organisé par la Commission Municipale des Fêtes.

19h30 : Animation musicale avec les groupes Dodeline et Klein de l’atelier de musique de l’accueil de loisirs Ados d’Orgon de la Fédération Familles Rurales et le groupe de musique du CDJ d’Orgon.

20h00 : Animation folklorique avec le groupe Li Recouleto de Cabano.

22h00 : Embrasement du feu. Buvette et restauration sur place.



En cas d’intempéries, la fête de la Saint-Jean se déroulera à l’Espace Renaissance.

Fête de la Saint-Jean.

Orgon

