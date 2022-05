Fête de la Saint-Jean Jaure, 25 juin 2022, Jaure.

Fête de la Saint-Jean Jaure

2022-06-25 – 2022-06-25

Jaure 24140 Jaure

Toute la journée, place du Tilleul

Vide-grenier (réservation : 06 73 75 79 77), présentation et démonstration interactive de divers métiers d’artisans et de producteurs, exposition de voitures anciennes, jeux en bois, pétanque. Animation musicale, buvette, gourmandises et restauration sur place midi et soir (repas du soir sur réservation : 06 12 51 35 92).

23h : Feu de la Saint-Jean.

Comité des fêtes 06 71 29 99 43 / comitedesfetesdejaure@gmail.com

comité des fêtes Jaure

Jaure

