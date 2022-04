Fête de la Saint Jean Ingersheim Ingersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-06-18 19:00:00 – 2022-06-18 23:59:00

Ingersheim Haut-Rhin Ingersheim Soirée animée par l’orchestre les Willerthaler avec petite restauration

Soirée animée par l'Orchestre les Willerthaler suivi du feu d'artifice à 23h. +33 3 89 27 90 15

