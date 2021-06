Gémenos Gémenos Bouches-du-Rhône, Gémenos Fête de la Saint Jean Gémenos Gémenos Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Gémenos

Fête de la Saint Jean Gémenos, 24 juin 2021-24 juin 2021, Gémenos. Fête de la Saint Jean 2021-06-24 08:00:00 08:00:00 – 2021-06-24 22:00:00 22:00:00 saint jean de garguier Prieuré Saint-Jean-de-Garguier la journée feu de la st Jean le soir dans le village

Gémenos Bouches-du-Rhône Gémenos .

Marché artisanal, produits du terroir, petite brocante de pays.

Messe dite par Monseigneur Aveline

concert Pélerinage annuel au Prieuré. messe solennelle http://www.mairie-gemenos.fr/ Pélerinage annuel au Prieuré. messe solennelle .

Marché artisanal, produits du terroir, petite brocante de pays.

Messe dite par Monseigneur Aveline

concert

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Gémenos Étiquettes évènement : Autres Lieu Gémenos Adresse saint jean de garguier Prieuré Saint-Jean-de-Garguier la journée feu de la st Jean le soir dans le village Ville Gémenos lieuville 43.31392#5.61244