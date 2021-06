Villenave-d'Ornon Ferme de Baugé Gironde, Villenave d'Ornon Fête de la Saint-Jean Ferme de Baugé Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Fête de la Saint-Jean Ferme de Baugé, 24 juin 2021-24 juin 2021, Villenave-d'Ornon. Fête de la Saint-Jean

Ferme de Baugé, le jeudi 24 juin à 18:00

La ferme de Baugé ouvre ses portes pour une grande fête au milieu des champs. —————————————————————————– ### Concert, cirque et théâtre au menu. – 18h : théâtre de rue – Compagnie Scopitone – Spectacle « Cendrillon » – 18h30 : théâtre de rue – Compagnie Scopitone – Spectacle « Blanche Neige » – 19h00: cirque de rue : Compagnie Mechanic, – Spectacle « Hom(e) » – 20h : Concert A rise to kats, Kovers polyphoniques, swing et bretelles. – 22h : Embrasement de M. Carnaval, cette fois, il n’en réchappera pas ! Coin lecture et petits jeux animé par les médiathèques Stand de restauration de 18 h à 22 h

Entrée gratuite et accès libre • Port du masque obligatoire • Spectacles assis

Retour vers la culture Ferme de Baugé 11 rue Raoul Stonestreet, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Chambéry Gironde

2021-06-24T18:00:00 2021-06-24T22:30:00

