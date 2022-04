Fête de la Saint Jean et de la musique Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec Finistère Fête de la Saint Jean sur le port de Locquirec avec soirée animée et grand feu de la St Jean sur la plage.

Concerts gratuits: Koroll Digoroll (Musique et danse bretonne) puis Just Play (Rock). Restauration variée sur place. comite.danimation@orange.fr +33 6 19 98 32 40 Fête de la Saint Jean sur le port de Locquirec avec soirée animée et grand feu de la St Jean sur la plage.

