Cléder 29233 Tournoi de pétanque en doublette et boules en bois « Challenge Louis Troadec ». Mise + 30% + lots.

Soirée festive et musicale : apéro animé par la fanfare Poney M puis scène ouverte : karaoké, jeunes talents, grands chanteurs ou groupe. Vous êtes tous les bienvenus ! comitedesfetesbournazou@gmail.com Tournoi de pétanque en doublette et boules en bois « Challenge Louis Troadec ». Mise + 30% + lots.

