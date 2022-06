Fête de la Saint-Jean Céaux-d’Allègre Céaux-d'Allègre Catégories d’évènement: 43270

2022-06-24 – 2022-06-26

Céaux-d’Allègre 43270 Les classards de Céaux organisent la traditionnelle fête de la Saint-Jean



vendredi dès 20h : Feu à Serres

samedi Sardinades des Chasseurs dès 19h et Bal à Serres dès 22h

dimanche dès 14h: Intervillage au plan d’eau, jeux gonflables & feu d’artifice laurene.petit@gmail.com Céaux-d’Allègre

