Fête de la Saint Jean Cassagnes-Bégonhès, samedi 29 juin 2024.

Cette année marque le retour de cette fête ! Au programme marché gourmand avec des producteurs locaux, animation musicale, buvette, et le traditionnel feu !

Venez déguster de bons petits plats de chez nous et profiter d’une animation musicale qui vous transportera jusqu’au bout de la nuit au sein d’un évènement convivial et intergénérationnel.

Dans une démarche écologique, le Comité des fêtes organisateur vous invite à apporter vos couverts, assiettes et verres. EUR.

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-29

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie cdf.cassagnesbegonhes@gmail.com

