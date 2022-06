Fête de la Saint-Jean Barbentane, 23 juin 2022, Barbentane.

Fête de la Saint-Jean Place de l’Eglise Centre du village Barbentane

2022-06-23 – 2022-06-24 Place de l’Eglise Centre du village

Barbentane 13570

Cette fête traditionnelle honore Saint-Jean-Baptiste, Saint lié au solstice

d’été et au cycle des moissons. La fête de Saint Jean est liée au culte du soleil et s’accompagne souvent de bûchers ou de feux de joie. C’est le cas à Barbentane, où le défilé de la charrette se conclut avec le feu de la Saint-Jean.



La confrérie attelle sa charrette le jour même du 24 juin, ce qui tombe souvent en semaine, mais n’empêche pas la participation de nombreux chevaux et charretiers.



Jeudi 23 Juin :

9h : Garniture de la charrette sur la place du marché.

19h : Sortie anticipée de la charrette, avec un hommage à Saint-Jean à l’oratoire.

21h : Vêpres de la Saint-Jean.

22h : Feu de la Saint-Jean sur le parvis de l’Eglise.

22h à 01h30 : Grand Bal sur le cours.



Vendredi 24 Juin :

7h : Messe de la Saint-Jean.

8h30 : Déjeuner des charretiers.

11h : Défilé et bénédiction de la charrette ramée devant l’église et dans les rues du village.

12h : Course de la charrette au rond-point Saint-Jospeh.

13h30 : Repas festif sous la halle.

17h : Course camarguaise (Avenir).

19h à 20h : Apéritif concert sur le cours.

22h à 01h30 : Grand Bal sur le cours.

Fête de la Saint-Jean à Barbentane.

http://www.barbentane.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-27 par