Fête de la Saint Jean Allauch, 17 juin 2022, Allauch.

Fête de la Saint Jean Allauch

2022-06-17 – 2022-06-26

Allauch Bouches-du-Rhône

Pendant une semaine, Allauch se pare de rouge et de jaune, et vit au rythme des fêtes mêlant traditions, partage, et convivialité.



Vieille fête populaire, la Saint jean était autrefois fêtée le 24 juin en l’honneur du Dieu Soleil à l’occasion du solstice d’été. L’église transforma au fil du temps ce rite païen en une fête chrétienne célébrant Saint Jean le moissonneur, celui qui a baptisé le Christ.



Durant ces jours, les spectacles, ainsi que les journées et les soirées à thème vont se multiplier. Apéritifs, repas, danses folkloriques, journée des enfants et traditionnel feu de la Saint Jean viendront rythmer ces jours de fête.



La traditionnelle Cavalcade qui aura lieu le dernier dimanche de juin et sera suivie de la vente des assiettes de la St Jean. Entrée libre.

Organisées par le Comité des Fêtes d’Allauch en partenariat avec la ville d’Allauch et la participation du groupe folklorique Leis Ami d’Alau et le groupe St Eloi.

Allauch

