Fête de la Saint-Jean à Rulhe Auzits Auzits Catégories d’évènement: 12390

Auzits

Fête de la Saint-Jean à Rulhe Auzits, 11 juin 2022, Auzits. Fête de la Saint-Jean à Rulhe Auzits

2022-06-11 – 2022-06-11

Auzits 12390 Auzits Fête de la Saint-Jean (cabanou) avec buvette, restauration, apéritif banda et à 23h concert « les potos feu », groupe festif variété.

8h: déjeuner (charcuterie, tripoux ou tête de veau, fromage, fouace et café) 12€

18h30: apéro banda Los Patos

20h30: paëlla géante (melon, jambon de pays, paëlla, fromage, tarte aux fruits)

16€ adulte 8€ moins de 12 ans. Réservation impératives avant le 05/06 (Serge: 06.30.09.93.23 ou 09.67.50.64.18 Jean-Luc: 06.30.08.99.09)

22h30: Feu de la St-Jean

23h30: concert Les potos feu

Salle des fêtes de Rulhe. A 18h30 à la salle des fêtes de Rulhe. Fête de la Saint-Jean (cabanou) avec buvette, restauration, apéritif banda et à 23h concert « les potos feu », groupe festif variété.

8h: déjeuner (charcuterie, tripoux ou tête de veau, fromage, fouace et café) 12€

18h30: apéro banda Los Patos

20h30: paëlla géante (melon, jambon de pays, paëlla, fromage, tarte aux fruits)

16€ adulte 8€ moins de 12 ans. Réservation impératives avant le 05/06 (Serge: 06.30.09.93.23 ou 09.67.50.64.18 Jean-Luc: 06.30.08.99.09)

22h30: Feu de la St-Jean

23h30: concert Les potos feu

Salle des fêtes de Rulhe. OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

Auzits

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 12390, Auzits Autres Lieu Auzits Adresse Ville Auzits lieuville Auzits

Auzits Auzits https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auzits/

Fête de la Saint-Jean à Rulhe Auzits 2022-06-11 was last modified: by Fête de la Saint-Jean à Rulhe Auzits Auzits 11 juin 2022

Auzits