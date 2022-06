Fête de la Saint Jean à Arliquet

Fête de la Saint Jean à Arliquet, 18 juin 2022, . Fête de la Saint Jean à Arliquet

2022-06-18 – 2022-06-19 Samedi 18 juin: Fête de la St Jean

Dîner, bal populaire.

Animation musicale et Fête de la St Jean Dimanche 19 juin: Vide-greniers de la St Jean ; messe à 10h30. Fête traditionnelle dans le parc d’Arliquet.. Samedi 18 juin: Fête de la St Jean

