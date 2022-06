Fête de la Saint Jean à Andel

Fête de la Saint Jean à Andel, 3 juillet 2022, . Fête de la Saint Jean à Andel



2022-07-03 – 2022-07-03 Le comité des fêtes d’Andel organise sa traditionnelle fête de la Saint-Jean à l’Espace de la Richardais Dimanche 3 juillet à partir de 19h30 – – animation par le groupe les Sabiots Neus

Dès 10h30 – Exposition de tracteurs anciens, voitures anciennes et autres véhicules de collection

À 15h00 – Défilé des véhicules dans le bourg

Entrée libre

Restauration sur place le midi (Galettes-saucisses, saucisses-frites, barquette de frites, casse-croûtes, crêpes)…

