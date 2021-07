Cazères Eglise Notre-Dame de l’Assomption,Cazères Cazères, Haute-Garonne Fête de la Saint-Jacques Eglise Notre-Dame de l’Assomption,Cazères Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

Fête de la Saint-Jacques Eglise Notre-Dame de l’Assomption,Cazères, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Cazères. Fête de la Saint-Jacques

Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Cazères, le dimanche 25 juillet à 10:15

Le dimanche 25 juillet RDV à l’église de Cazères : 10h15 Mise en place de la procession 10h30 Procession reliquaire de Santiago (XVIIe siècle) 11h Messe solennelle célébrée par le Père Laurent. Distribution du pain bénit 12h Recueillement devant le monument aux morts. Apéritif concert sous la halle. 13h Repas traditionnel sous la Maison Garonne (ouvert à tous) Réservation obligatoire pour le repas au 06 20 70 22 82. 20 € par personne à l’ordre de la Sté de St-Jacques à adresser au Foyer paroissial 12 rue Galliéni 31220 Cazères (merci de préciser votre numéro de téléphone ou mail).

20€ par personne le repas réservation obligatoire

Sur la Voie Jacquaire de la Garonne Eglise Notre-Dame de l’Assomption,Cazères 31220 cazeres eglise Cazères L’An 01 Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T10:15:00 2021-07-25T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cazères, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Notre-Dame de l’Assomption,Cazères Adresse 31220 cazeres eglise Ville Cazères lieuville Eglise Notre-Dame de l’Assomption,Cazères Cazères