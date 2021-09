Ousson-sur-loire Ousson-sur-Loire Ousson-sur-loire Fête de la Saint-Hubert Ousson-sur-Loire Ousson-sur-loire Catégorie d’évènement: Ousson-sur-loire

Ousson-sur-Loire, le dimanche 26 septembre à 10:30

Au programme de la fête de la Saint-Hubert : Messe à 10h30 (Eglise Saint-Hilaire) avec les Trompes de Chasse du Bien-Aller Briarois, à l’issue de la messe défilé de l’équipage Rallye Vouzeron, suivi d’un vin d’honneur et d’un repas champêtre (sur réservation auprès de la mairie, au 02 38 31 44 56, avant le 13 septembre). Le repas se déroulera en bord de Loire et sous des tentes. Le pass sanitaire vous sera demandé. Ousson-sur-Loire fête à Saint Hubert ! Ousson-sur-Loire Eglise Saint-Hilaire, rue de la Loire, Ousson-sur-loire Ousson-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T10:30:00 2021-09-26T15:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T10:30:00 2021-09-26T15:30:00