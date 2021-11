Enchenberg Enchenberg 57415, Enchenberg FÊTE DE LA SAINT-HUBERT AUX FLAMBEAUX Enchenberg Enchenberg Catégories d’évènement: 57415

Enchenberg

FÊTE DE LA SAINT-HUBERT AUX FLAMBEAUX Enchenberg, 6 novembre 2021, Enchenberg. FÊTE DE LA SAINT-HUBERT AUX FLAMBEAUX Enchenberg

2021-11-06 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-06

Enchenberg 57415 Enchenberg La fête de la Saint-Hubert, patron des chasseurs, sera célébrée à la chapelle Saint-Vérène par l’association des chasseurs de l’arrondissement de Sarreguemines et de la proche Alsace.

Une messe sera célébrée par le curé de la paroisse et animée par les sonneurs de trompes de chasse du Köllertal, à la lumière des flambeaux. https://www.acas57.org/accueil Enchenberg

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 57415, Enchenberg Autres Lieu Enchenberg Adresse Ville Enchenberg lieuville Enchenberg