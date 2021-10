Trois-Fontaines-l'Abbaye Abbaye de Trois-Fontaines Marne, Trois-Fontaines-l'Abbaye FÊTE DE LA SAINT-HUBERT Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye Catégories d’évènement: Marne

Dimanche 31 octobre 2021 : Fête de la Saint-Hubert avec le _Rallye Trompes du Val d’Ornain_ à Trois-Fontaines l’Abbaye. * 10h30 : **Messe de Saint-Hubert** sonnée par les Trompes à l’église (Masque obligatoire). * 15h : **Concert** du Rallye Trompes du Val d’Ornain dans le parc de l’Abbaye. **Pass sanitaire** demandé à l’entrée du parc de l’abbaye (à partir de 12 ans). Entrée gratuite. Buvette & crêpes l’après-midi. Renseignements : Comité des Fêtes de Trois-Fontaines, 06 40 23 78 66.

