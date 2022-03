Fête de la Saint-Honoré La Chapelle-Faucher La Chapelle-Faucher Catégories d’évènement: Dordogne

La Chapelle-Faucher

Fête de la Saint-Honoré La Chapelle-Faucher, 14 mai 2022, La Chapelle-Faucher. Fête de la Saint-Honoré Salle polyvalente Place de l’église La Chapelle-Faucher

2022-05-14 – 2022-05-15 Salle polyvalente Place de l’église

Fête de la Saint-Honoré. Animations diverses. Manèges. Soirée dansante. Feux d'artifice.
+33 6 08 32 13 39

Salle polyvalente Place de l’église La Chapelle-Faucher

