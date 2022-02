Fête de la Saint-Hilaire Mainvilliers, 17 juin 2022, Mainvilliers.

Fête de la Saint-Hilaire Mainvilliers

2022-06-17 – 2022-06-19

Mainvilliers Eure-et-Loir

Du vendredi soir jusqu’au dimanche, de nombreux événements sont programmés : spectacles circassiens, de musique, de danse et de rue, bal, animations sportives, village enfants (cirque, jeux, activités ludiques), course cycliste, animations commerciales et feu d’artifice ! Plus d’infos fin mai sur le programme des événements disponible dans les lieux publics, chez les commerçants mainvillois et sur ville-mainvilliers.fr

La Ville de Mainvilliers et les associations mainvilloises organisent, autour du troisième week-end de juin, la Fête de la Saint-Hilaire.

Du vendredi soir jusqu’au dimanche, de nombreux événements sont programmés : spectacles circassiens, de musique, de danse et de rue, bal, animations sportives, village enfants (cirque, jeux, activités ludiques), course cycliste, animations commerciales et feu d’artifice ! Plus d’infos fin mai sur le programme des événements disponible dans les lieux publics, chez les commerçants mainvillois et sur ville-mainvilliers.fr

Mainvilliers

dernière mise à jour : 2022-02-14 par Producteur_regional_avecvalidation