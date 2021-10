Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Fête de la Saint-Grat Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Fête de la Saint-Grat 2021-10-23 14:00:00 – 2021-10-23 04:00:00 Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Fête foraine dans tout le quartier.

23h, parvis de la Cathédrale Sainte-Marie : bal avec Podium.

Comité des fêtes Saint-Grat

