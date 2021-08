Rieumes Centre de Rieumes Haute-Garonne, Rieumes Fête de la Saint-Gilles – Rieumes Centre de Rieumes Rieumes Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Programme de la Fête de la Saint-Gilles** **VENDREDI 3 SEPTEMBRE** 22h30 Feu d’artifice (tiré d’un lieu secret, mais visible du centre ville 23h Soirée DJ NARDOU **SAMEDI 4 SEPTEMBRE** 15h Matchs de rugby 20h Cassoulet 21h Orchestre Sahara **DIMANCHE 5 SEPTEMBRE** 11h Commémoration 14h30 Course cycliste 17h Concert orchestre harmonie de Rieumes 20h Repas 21h Woodstock Génération **LUNDI 6 SEPTEMBRE** 13h Concours de pétanque 21h Bal musette Aldo

Entrée libre, repas payants, pass sanitaire obligatoire

Buvette – restauration – fête foraine – concerts – animations Centre de Rieumes Rieumes Rieumes Haute-Garonne

