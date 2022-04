Fête de la Saint Georges Mancey, 21 avril 2022, Mancey.

Fête de la Saint Georges Mancey

2022-04-21 – 2022-04-30

Mancey Saône-et-Loire Mancey

10 jours de fête dans le village de Mancey pour la Saint Georges. Au programme, spectacles, ateliers “Villages du futur”, dîner dansant, jeux et animations, concours de boules et bien plus encore !

10 jours de fête dans le village de Mancey pour la Saint Georges. Au programme, spectacles, ateliers “Villages du futur”, dîner dansant, jeux et animations, concours de boules et bien plus encore !

Mancey

dernière mise à jour : 2022-04-08 par