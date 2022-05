FÊTE DE LA SAINT FULCRAN Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève Hérault ̀ ́ , ̂ nCe temps fort de la vie Lodévoise est cher aux cœurs de nos concitoyens. nElle se déroulera du 21 au 29 mai 2022. n ̂ avec un programme varié et divertissant, qui satisfera à coup sûr toutes les générations : n : OUVERTURE DE LA FÊTE FORAINE n 15H > Inauguration et animation sur le parc municipal nSOIR > Robots Transformers n : PROCESSION de ST FULCRA 10H > Cérémonie à la cathédrale St Fulcra 11H > Procession des reliques de St Fulcra : n22H > Spectacle Lumières sur la Place Francis Morand ̀ ́ , ̂ nCe temps fort de la vie Lodévoise est cher aux cœurs de nos concitoyens. nElle se déroulera du 21 au 29 mai 2022. n ̂ avec un programme varié et divertissant, qui satisfera à coup sûr toutes les générations. https://lodeve.fr/ ̀ ́ , ̂ nCe temps fort de la vie Lodévoise est cher aux cœurs de nos concitoyens. nElle se déroulera du 21 au 29 mai 2022. n ̂ avec un programme varié et divertissant, qui satisfera à coup sûr toutes les générations : n : OUVERTURE DE LA FÊTE FORAINE n 15H > Inauguration et animation sur le parc municipal nSOIR > Robots Transformers n : PROCESSION de ST FULCRA 10H > Cérémonie à la cathédrale St Fulcra 11H > Procession des reliques de St Fulcra : n22H > Spectacle Lumières sur la Place Francis Morand Lodève

