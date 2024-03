Fête de la Saint Fiacre St Ciers Avenue de la république Saint-Ciers-sur-Gironde, vendredi 30 août 2024.

Le Comité des Fêtes organise cette année la célébration de la Saint Fiacre, qui s’annonce absolument inoubliable !

Au programme

– Vendredi 30 août Journée festive avec fête foraine pour le plaisir de tous. Et pour couronner cette journée, une soirée moules-frites accompagnée d’un défi de taille le taureau mécanique ! Qui osera monter dessus ?

– Samedi 31 août La fête continue avec la fête foraine . À 8h, accueil des exposants pour un vide-grenier plein de trésors. Et le soir, ne ratez pas notre marché gourmand dès 20h suivi d’un concert exceptionnel de **Roxy Palace** en live à 20h30 !

– Dimanche 1er septembre La festivité bat son plein avec une nouvelle journée d’exposants et de vide-grenier dès 8h. À midi, laissez-vous tenter par une variété de food trucks avant de profiter à 13h du concert live de **Ruddy Boyer**.

Préparez-vous à vivre des moments magiques ! .

Avenue de la république Avenue André Lafon

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@cdfsaintciers.fr

