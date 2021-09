Fête de la Saint-Fiacre Sens, 5 septembre 2021, Sens.

Fête de la Saint-Fiacre 2021-09-05 09:30:00 – 2021-09-05 18:00:00 Parc du Moulin à Tan 28, chemin de Babie

Sens Yonne

EUR La ville de Sens perpétue cette belle tradition sénonaise : messe dans la cathédrale, fleurie pour l’occasion, défilé des “brouettes fleuries”, animations musicales et folkloriques et grande Fête des Plantes et des Jardiniers, dans le cadre bucolique du Parc du Moulin à Tan.

Inscrite sur l’agenda des Sénonais, la fête de la Saint Fiacre reste une manifestation attendu par tous et son rayonnement va bien au-delà de notre territoire. Afin de perpétuer cette belle tradition Sénonaise, la Ville de Sens coorganise cette fête avec la société horticole, ce qui fait de cette fête un véritable succès.

espacesverts@grand-senonais.fr +33 3 86 95 38 72 http://www.ville-sens.fr/

