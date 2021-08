Fête de la Saint Fiacre au Château de Valmer le 29 août 2021 chançay, 29 août 2021, Chançay.

Dimanche 29 août, à partir de 10h30, le Château de Valmer célèbre Saint Fiacre, patron des jardiniers et des maraîchers ! Les festivités commenceront à 11h par une messe célébrée par Don Montfort de Lassus dans la chapelle troglodytique, suivie d’une procession et de la bénédiction du potager. Lors de cette procession, des brancards confectionnés par l’équipe des jardiniers de Valmer seront transportés de la chapelle au potager puis offerts à Saint Fiacre afin de lui demander la protection des récoltes. Selon la tradition, trois brancards seront réalisés : un de fruits, un de légumes et un autre de fleurs. Un concours de paniers fleuris, paniers ou brouettes de légumes, vous attend ! Le principe : réaliser et apporter votre création, pour l’offrir à Saint Fiacre. Un jury récompensera le plus beau panier ! Apportez-votre pique-nique pour profiter d’un cadre enchanteur sur la Terrasse des Devants avec l’instauration d’une buvette sur place! Venez passer un moment unique au cœur des jardins lors de cette belle journée estivale ! **Au programme :** – Messe dans la chapelle troglodytique à 11h (repli à l’église de Chançay en cas de mauvais temps) – Procession dans les jardins vers la statue du Saint Patron des Jardiniers, brancards de fleurs, fruits, légumes et paniers fleuris dans les jardins vers le potager conservatoire – Dès 13h : pique-nique sur la Terrasse des Devants et buvette ‘Valmer’ – De 10h30 à 14h : Concours du plus beau panier/ brouette de fleurs et de légumes – Heure limite de dépôt pour participer au concours : 14 heures ; délibération du jury et résultats du concours : 16h. – Concours : « Testez vos connaissances potagères » – Garden Game : toute la journée lancez-vous dans une aventure familiale ponctuée d’énigmes à résoudre au sein des jardins de Valmer (à partir de 5 ans, 3,50 euros par livret) – Visite libre des 5 hectares de jardins labellisés Jardin Remarquable, du parc historique de 60 hectares et dégustation des vins du domaine.

– Tarif : 10 €/pers– Gratuit pour les moins de 18 ans, les participants au concours de panier fleuri et pour l’accès à la messe.

