Fête de la Saint Eloi Saint-Rémy-de-Provence, 28 mai 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Fête de la Saint Eloi Saint-Rémy-de-Provence

2022-05-28 – 2022-05-29

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Programme de la Saint Éloi 2022 :



Samedi 28 mai :

10h : Mise en place du Saint dans la chapelle et remise du bouquet.

18h : Présentation de la charrette et passation de pouvoir aux bayles 2022 avec M. et Mme BOURGIER & M. et Mme AUBRY devant la collégiale Saint Martin.



Dimanche 29 mai :

7h : Messe au mas des bayles – M. et Mme BOURGIER, 2001 route du Rougadou.

8h : Déjeuner des charretiers

10h30 : Bénédiction devant la paroisse Saint-Martin

13h : Repas au mas des bayles

Tarif repas : 20€ par adulte / 10€ par enfant de -12ans



Inscription et renseignements au 06 80 27 89 69

Fête de la Saint Éloi le 28 et 29 mai 2022 à Saint-Rémy-de-Provence !

santaloi@hotmail.fr http://sant-aloi.skyrock.com/

Programme de la Saint Éloi 2022 :



Samedi 28 mai :

10h : Mise en place du Saint dans la chapelle et remise du bouquet.

18h : Présentation de la charrette et passation de pouvoir aux bayles 2022 avec M. et Mme BOURGIER & M. et Mme AUBRY devant la collégiale Saint Martin.



Dimanche 29 mai :

7h : Messe au mas des bayles – M. et Mme BOURGIER, 2001 route du Rougadou.

8h : Déjeuner des charretiers

10h30 : Bénédiction devant la paroisse Saint-Martin

13h : Repas au mas des bayles

Tarif repas : 20€ par adulte / 10€ par enfant de -12ans



Inscription et renseignements au 06 80 27 89 69

Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-13 par