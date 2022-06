Fête de la Saint-Eloi Saint-Étienne-du-Grès, 11 août 2022, Saint-Étienne-du-Grès.

Fête de la Saint-Eloi Mairie de Saint Etienne du Grès Hôtel de Ville Saint-Étienne-du-Grès

2022-08-11 – 2022-08-16 Mairie de Saint Etienne du Grès Hôtel de Ville

Saint-Étienne-du-Grès 13103

Programme pour la Saint-Eloi 2022 :

• Jeudi 11 et vendredi 12 août : Garniture de la charrette dans la cour de la Mairie et confection des bouquets de blé.

• Samedi 13 août : Course de la charrette devant l’Oratoire de Saint-Eloi.

• Dimanche 14 août :

7h30 : Messe suivi du déjeuner des charretiers.

9h45 : Grand-Messe de Saint-Eloi à l’Église.

11h : Procession, bénédiction, défilé et course de la charrette.

• Mardi 16 août – 8h : Messe, à la mémoire des défunts suivie du dépôt des bouquets au cimetière.

Fêtez la Saint-Eloi à Saint-Étienne-du-Grès !

saint-etienne-du-gres.mairie@wanadoo.fr +33 4 90 49 16 46 http://www.saintetiennedugres.com/

Programme pour la Saint-Eloi 2022 :

• Jeudi 11 et vendredi 12 août : Garniture de la charrette dans la cour de la Mairie et confection des bouquets de blé.

• Samedi 13 août : Course de la charrette devant l’Oratoire de Saint-Eloi.

• Dimanche 14 août :

7h30 : Messe suivi du déjeuner des charretiers.

9h45 : Grand-Messe de Saint-Eloi à l’Église.

11h : Procession, bénédiction, défilé et course de la charrette.

• Mardi 16 août – 8h : Messe, à la mémoire des défunts suivie du dépôt des bouquets au cimetière.

Mairie de Saint Etienne du Grès Hôtel de Ville Saint-Étienne-du-Grès

dernière mise à jour : 2022-05-17 par