Fête de la Saint-Eloi Rognonas, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Rognonas.

Fête de la Saint-Eloi 2021-07-09 – 2021-07-14

Rognonas Bouches-du-Rhône

Prieurs de l’année :

Laetitia EYRIER et Benoît NICOLAS

Élodie et Raphaël PÊTRE

Capitaines :

Ophélie BIGONET et Marius TESTUD



Vendredi 9 juillet :

18h30 : Bandido dans les rues du village.

21h30 : Course d’étalons et taureaux jeunes aux arènes.



Samedi 10 juillet :

10h -12h : Course de poneys devant la Clé des arts.

12h : Aubade aux autorités civiles.

19h : Essais de la charrette et reconnaissance à la croix de Saint-Éloi.

21h : Soirée spectacle cabaret avec duo transformistes « Feenomène ».



Dimanche 11 juillet :

7h : Messe au mas des prieurs avenue Général de Gaulle avec la

participation de la Chorale Sainte-Cécile et le Ruban de Provence.

8h : Déjeuner des charretiers et sympathisants.

9h45 : Grand messe en l’église Saint-Pierre.

11h : Course et bénédiction de la charrette suivi du défilé.

12h : Apéritif concert place Jeanne d’Arc animé par l’Harmonie rognonaise.

13h30 : Repas fraternel au mas des prieurs avec peňa « Orkestraband » inscriptions au plus tard le 4 juillet au 06 46 16 69 61 (en cas d’absence, laissez-un message).

17h : Course de taureaux aux arènes « Avenir » trophée des Charretiers.

19h : Bandido dans les rues du village.

21h : Retransmission finale foot place du Marché.



Lundi 12 juillet :

17h :Course de taureaux aux arènes « Ligue ».

19h : Bandido dans les rues du village.

21h : Soirée artisans locaux avec peňa « la Provençale » (coquillages, charcuterie, salades composées, pâtisseries). Vente tickets à la Cave des passionnés.



Mardi 13 juillet :

10h30 : Animation pétanque en famille pour les enfants place du Marché.

13h : Repas au Cocorico.

19h : Bandido.

21h :Spectacle équestre de Julien Gonfond aux arènes.

22h30 : Soirée Bodéga.



Mercredi 14 juillet : Journée taurine animée par la peňa « Del sol »

9h30 : Départ de la place du Marché pour le déjeuner à l’ancienne au mas des

prieurs.

11h : Abrivado longue à l’ancienne.

16h 30 : Vachettes piscine aux arènes.

19h :Bandido dans les rues du village et clôture de la fête.

La confrérie de Saint Eloi de Rognonas organise chaque 2eme dimanche de juillet une fête religieuse dédiée à St Eloi avec une charrette ramée, courant pendant une partie de son trajet. Une tradition provençale propre au nord du département.

accueil@rognonas.fr +33 4 90 90 33 00 http://rognonas.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-02 par