Venez célébrer la fête de la Saint Eloi, patron des forgerons et des bijoutiers, à la Maison de la Forge et du Feu à Chevannes. Des animations vous sont proposées autour de la forge et dufeu: – Fabrication de petits objets avec un ferronnier d’art – Atelier cuisson – Présence de producteurs locaux Et pour vous réchauffer : vin chaud et chocolat chaud Les enfants devront être accompagnés d’un adulte. Passe sanitaire à présenter et port du masque obligatoire Fête de la Saint Eloi MAISON DE LA FORGE ET DU FEU Chevannes Chevannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T17:00:00

