Fête de la Saint-Éloi Noves, 3 juin 2022, Noves.

Fête de la Saint-Éloi Noves

2022-06-03 – 2022-06-05

Noves 13550

Vendredi 3 Juin :

16h30 : Course camarguaise ligue PACA dans les arènes Régis Chauvet organisé par le Club Taurin « L’Encierro » de Noves.

19h : Bandido organisé par « Li’Pitchoun’s ». Manade Bernard Colombet, offerte par les Bars et la St-Eloi.



Samedi 4 Juin :

15h : Grand concours de boules organisé par « La Boule de Laure » au boulodrome. Concours mixte, 3 joueurs (2 hommes, 1 femme) ouvert à tous.

19h : Présentation de la charrette de Saint-Eloi.

20h : Repas Moules Frites devant les bars, organisé par le Comité des Fêtes. Inscription dans les commerces.



Dimanche 5 Juin :

7h : Messe provençal à la chapelle du Pieu.

8h : Rendez-vous des charretiers.

9h45 : Grand-messe dans l’église Saint-Baudile en français et provençal, avec la présence de nombreuses dames et demoiselles en costume de Mireille et d’Arlésienne qui participent au défilé.

10h45 : Procession et défilé de la Carreto Ramado.

11h : Bénédiction de la Charrette, des charretiers et des cavaliers devant l’église. Plusieurs passages au pas dans les rues du village. Avec la participation des groupes « L’Escolo di tourre » de Châteaurenard; « Autour du costume Provençal » de Noves; « Les costumes de Provence » d’Orgon.

Défilé animé par les groupes de musique « L’Harmonie de Laure » et de « Musique In Nov' ».

13h : Grand Aïoli sous les ombrages du PMU, organisé par le Club Taurin « L’Encierro ». Réservation au club Taurin et PMU, avant le 2 Juin.

16h30 : Grande course camarguaise, Trophée de la Saint-Eloi, organisée par le Club Taurin « L’Encierro ».



Lundi 6 Juin :

15h : Concours de boules organisé par « La Boule de Laure » au boulodrome. 3 joueurs, ouvert à tous.

18h : Messe en hommage aux défunts de la Confrérie de St-Eloi en l’église de Saint-Baudile.

19h : Rendez-vous au cimetière pour l’hommage aux défunts.

+33 6 46 71 07 03

