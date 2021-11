Mouzay Mouzay 55700, Mouzay FETE DE LA SAINT ELOI Mouzay Mouzay Catégories d’évènement: 55700

Mouzay

FETE DE LA SAINT ELOI Mouzay, 20 novembre 2021, Mouzay. FETE DE LA SAINT ELOI Salle des fêtes Place Du Champ de Foire Mouzay

2021-11-20 – 2021-11-20 Salle des fêtes Place Du Champ de Foire

Mouzay 55700 Mouzay 28.5 EUR Venez fêter la Saint Eloi avec le foyer rural de Mouzay. Repas dansant accompagné de l’orchestre “Sensation” à la salle polyvalente de Mouzay. Réservations obligatoire +33 3 29 80 43 61 Foyer rural de Mouzay

Salle des fêtes Place Du Champ de Foire Mouzay

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 55700, Mouzay Autres Lieu Mouzay Adresse Salle des fêtes Place Du Champ de Foire Ville Mouzay lieuville Salle des fêtes Place Du Champ de Foire Mouzay