Manche Rendez-vous le 10 et 11 décembre prochain dans les écuries du Haras de Saint-Lô pour la traditionnelle Saint-Eloi et son marché de Noël. Au programme : > Marché des créateurs (écurie n°5)

> Marché solidaire et caritatif (écurie n°6)

