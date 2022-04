Fête de la Saint Eloi Auriol, 1 juillet 2022, Auriol.

Fête de la Saint Eloi Auriol

2022-07-01 – 2022-07-04

Auriol Bouches-du-Rhône Auriol

La fête de Saint-Eloi en Provence, était l’une des plus pittoresques tant

elle était le symbole de la vie quotidienne des paysans. Toutes les bêtes de somme étaient sorties et conduites par leurs maîtres pour recevoir la bénédiction annuelle.

Aujourd’hui cette tradition est toujours présente et reste l’occasion d’un grand moment festif.

Repas moules-frites, soirée, animation folklorique, grande cavalcade, bal, repas aïoli..

+33 6 20 82 13 13

La fête de Saint-Eloi en Provence, était l’une des plus pittoresques tant

elle était le symbole de la vie quotidienne des paysans. Toutes les bêtes de somme étaient sorties et conduites par leurs maîtres pour recevoir la bénédiction annuelle.

Aujourd’hui cette tradition est toujours présente et reste l’occasion d’un grand moment festif.

Auriol

dernière mise à jour : 2022-04-12 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile